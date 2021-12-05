اليابان تعتزم تكثيف مساعداتها لتوفير اللقاحات للدول النامية

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تعتزم اليابان تكثيف مساعداتها لتوفير اللقاحات للدول النامية لمواجهة متحور أوميكرون.

وتطالب الأمم المتحدة بتوزيع أسرع للقاحات، قائلة إن معدلات التطعيم المنخفضة في الدول النامية في إفريقيا وأماكن أخرى وراء تفشي المتحور.

ونقلت هيئة الاذاعة اليابانية هاياشي يوشيماسا القول للصحفيين إنه حتى إذا كان يمكن للليابان احتواء العدوى، فإن الخطورة ستظل قائمة في حال استمر تواجد الفيروس في أماكن أخرى بالبلاد. وأضاف أن الجهود العالمية لاحتواء الفيروس أساسية.

وقد تعهدت الحكومة بتقديم مساهمة بقيمة مليار دولار لمبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وتعتزم اليابان توفير 60 مليون جرعة لقاح، وقد قامت بتوزيع نصفها حتى الآن.