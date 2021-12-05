القوات الهندية تقتل مدنيين بـ«الخطأ» في شمال شرق البلاد

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أكد مسؤولون محليون اليوم الأحد أن "القوات الهندية قتلت عن طريق الخطأ عدة مدنيين" في ولاية ناغالاند النائية في شمال شرق البلاد.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه إنه يشعر "بألم بالغ" من أنباء مقتل مدنيين في حادث إطلاق نار في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

وكتب شاه عبر "تويتر": "ستجري حكومة الولاية تحقيقا دقيقا وشاملا في هذا الحادث لضمان العدالة للعائلات الثكلى".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن قوات الأمن الهندية فتحت النار بالخطأ على مدنيين لكن لم يعرف عدد الضحايا. ولم يتضح سبب الحادث في الولاية المتاخمة لميانمار.