 بريطانيا تسجل 41 ألفا و574 إصابة جديدة بكورونا و127 حالة وفاة - بوابة الشروق
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بريطانيا تسجل 41 ألفا و574 إصابة جديدة بكورونا و127 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 9:58 ص | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 9:58 ص

سجلت بريطانيا 41 ألفا و574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 127 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 ملايين و479 ألفا و955 إصابة، والوفيات إلى 146 ألفا وحالة واحدة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 118 مليونا و268 ألفا و531 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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