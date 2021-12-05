 الخطيب يكشف كواليس أزمة مواعيد مباريات الأهلي في مونديال الأندية - بوابة الشروق
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الخطيب يكشف كواليس أزمة مواعيد مباريات الأهلي في مونديال الأندية

محمد جلال
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 10:42 م | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 10:45 م

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تطورات أزمة تضارب مواعيد كأس العالم للأندية مع كأس الأمم الإفريقية.

وقال الخطيب في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون E": «لقد أرسلنا 3 خطابات لاتحاد الكرة المصري والكاف والفيفا من أجل حقوقنا بالنسبة لتضارب المواعيد».

وأضاف: «عقدنا اليوم اجتماع عن طريق زووم وكان مثمر للغاية وسنرسل غدا خطاب للكاف ونتمنى أن تكون النتيجة بحلول للأمر».

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والتي ستنطلق خلال الفترة بين 3- 12 فبراير المقبل، فيما ستبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير القادم.


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