وزير الري يشهد زراعة 1000 شجرة مثمرة بحدائق القناطر الخيرية

• الانتهاء من تطوير حدائق عفلة والنيل والمركز الثقافي والبحيرة بمساحة إجمالية 33 فدانا

• تطوير حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية على مساحة 8 أفدنة تمهيدا لافتتاحها قريبا

شهد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، فعاليات زراعة 1000 شجرة مثمرة من أشجار الزيتون والرمان والتوت بحدائق القناطر الخيرية، التى قامت بها مؤسسة "شباب بتحب مصر"، بالتعاون مع مؤسسة Thyssenkkrupp الألمانية والمعنية بالتكيف مع التغيرات المناخية.

وقال عبدالعاطى إن رعاية وزارة الموارد المائية والري لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم مجهودات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وإدراكا لحجم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، خاصة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27)، وتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى".

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع "شجرة النيل" الذي أطلقته مؤسسة "شباب بتحب مصر" في اليوم العالمي للبيئة؛ بهدف زراعة نصف مليون شجرة على مدار سنتين للتكيف مع التغيرات المناخية، مع الحرص علي مشاركة السكان المحليين فى أنشطتها المختلفة.

وكانت مؤسسة "شباب بتحب مصر" وبرعاية وزارة الموارد المائية والري، وبالتعاون مع مؤسسة Thyssenkkrupp الألمانية، قد قامت بزراعة 1000 شجرة مثمرة على جانبي ترعة منشأة دهشور بمحافظة الجيزة، التي تم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، وقد قامت الوحدة البحثية في مؤسسة "شباب بتحب مصر" بعمل دراسة بحثية عن هذه الأشجار وعدم تأثير الجذور الخاصة بها على أعمال التأهيل المنفذة على الترع.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري انتهت مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، التى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة، وهى مقامة على مساحة 13 فدانا، واشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين، وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد علي باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى 200 عام، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة.

وتعد حديقة الياسمين أحدث الحدائق الجارى تطويرها حاليا بمساحة 8 أفدنة، وتشتمل أعمال التطوير على عمل شلال صناعى على مسطح 1000 متر مربع ونافورة ومقاعد من الرخام وكافيتريا ومسطحات كبيرة من النجيلة الخضراء والأشجار والنخيل والزهور والنباتات النادرة ومقاعد خشبية وبرجولات ومشايات ودورات مياه، مع استخدام شبكة ري حديث لرى الحديقة، وتنفيذ شبكة إنارة ليلية للحديقة، وذلك في إطار أعمال التطوير المستمرة التي تقوم بها الوزارة لحدائق الري بالقناطر.

ويتم تنفيذ جميع أعمال التطوير ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة اعتمادا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.