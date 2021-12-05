محمود عباس يصل الجزائر في زيارة تستمر 3 أيام

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إلى الجزائر ضمن زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام.



وكان في استقبال الرئيس عباس، بمطار " هواري بومدين" الدولي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.



يشار إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، كان قد كشف أن زيارة محمود عباس، إلى الجزائر، تهدف إلى " التنسيق بين فلسطين والجزائر من أجل أن تكون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى على جدول أعمال القمة العربية التي ستنعقد خلال شهر مارس المقبل بالجزائر".



وأوضح المالكي في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم، أن "هناك قضايا كثيرة سيتم التباحث فيها خلال هذه الزيارة. سيتم التطرق أيضا إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين والجزائر".



كان الرئيس تبون قد صرح في شهر يونيو الماضي، تعليقا على تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل، أن "كل بلد حر في ما يفعله، لكن الجزائر لن تطبع أبدا مع الكيان الصهيوني ولن تفعله ما دامت لا توجد هناك دولة فلسطينية".