 رئيس مدينة مغاغة يتسلم أرض مساحتها 5 أفدنة لإقامة المستشفى المركزي النموذجي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مدينة مغاغة يتسلم أرض مساحتها 5 أفدنة لإقامة المستشفى المركزي النموذجي

ماهر عبدالصبور
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 4:42 م | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 4:42 م

سلم المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة في المنيا، اليوم الأحد، مستشفى مغاغة المركزي النموذجي على مساحة ٥ أفدنة ولاية الزراعة على طريق مصر ـ أسوان الزراعي بجوار الإدارة الزراعية.

وقال رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن تلك الجهود والإنجازات تأتي في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للاهتمام بمنظومة التأمين الصحي الشامل بصعيد مصر.

وجاء ذلك بحضور المهندس عاصم راضي نائب رئيس المركز، وخالد عباس منسق حياة كريمة بالمركز، والمهندس سمير مدير الإدارة الزراعية ومندوبي الصحة والتعمير؛ وذلك تمهيدا لتسليمها للمقاول للبدء في التنفيذ.


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