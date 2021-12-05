شركة أدوية يابانية تدرس تطوير لقاح ضد متحور أوميكرون

أعربت شركة "شيونوجي" اليابانية لصناعة الأدوية، اليوم الأحد، عن عزمها تطوير لقاح ضد متغير أوميكرون الجديد، المُتحور من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مسئول بارز بالشركة ومقرها أوساكا، إن "شيونوجي" بدأت بالفعل الاستعدادات لتصنيع المكونات النشطة، التي سيتم استخدامها كقاعدة لتطوير لقاح لمتغير أوميكرون، المحتمل أن يكون شديد العدوى أو يشكل خطرًا متزايدًا من الإصابة، مرة أخرى للأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بكورونا، حسبما أفادت صحيفة "جابان توداي" اليابانية.

وتتزايد المخاوف بشأن متغير أوميكرون، الذي يحمل عددا كبيرا من الطفرات وتم الإبلاغ عنه لأول مرة، إلى منظمة الصحة العالمية من قبل جنوب إفريقيا الشهر الماضي ومنذ ذلك الحين تم رصده في عدد متزايد من البلدان حول العالم.

وتجري"شيونوجي" حاليًا تجربة سريرية نهائية للقاح كوفيد-19، بهدف استخدامه عمليًا بحلول مارس المقبل، ليكون أول لقاح محلي الصنع لأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس، كما تقوم الشركة أيضًا بتطوير دواء عن طريق الفم للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة من كوفيد-19 ليمنعهم من تدهور حالتهم المرضية.

وقالت شيونوجي في وقت سابق إنها تهدف إلى الحصول على موافقة الدولة على العقار الذي يؤخذ عن طريق الفم بحلول نهاية هذا العام، على أمل تقديم العلاج في المنزل، وفي حالة الموافقة عليه سيكون الدواء الأول عن طريق الفم لمرضى كوفيد-19 المصابين بحالات خفيفة في اليابان.