البيئة وبعثة بنك التعمير الألماني يناقشوا مشروعات المخلفات بـ4 محافظات

احتضنت وزارة البيئة، سلسلة اجتماعات مع وفد بنك التعمير الألمانى KFW؛ للوقوف على مستجدات مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة ( كفر الشيخ/ الغربية/ أسيوط/ قنا)، ويأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية لبعثة بنك التعمير الألماني إلى القاهرة خلال هذا الشهر.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الإجتماعات بممثلي الوفد الألماني تضمنت استعراض خطة عمل البرنامج الوطني الحالية والمستقبلية، ومتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج الأربعة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات وفق الجدول الزمنى المحدد، والإتفاقيات الدولية المبرمة ومنها مشروعات مصانع التدوير والمعالجة والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية، ومتابعة الخطط التشغيلية لتلك المشروعات من خلال وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات المعنية، إلى جانب متابعة الموقف التشغيلي لمعدات منظومة الجمع والنقل التي قام البرنامج بدعم المحافظات بها.

وتفقد وفد بنك التعمير الألماني مشروعات البرنامج الوطني بالمحافظات الأربعة ومنها المحطة الوسيطة بأبي تشت ومصنع نجع حمادي بقنا، وموقع المحطة الانتقالية بمركز أبوتيج أسيوط، ومصنع السماد والوقود البديل ببني غالب، وموقع المدفن المحكوم والمصنع الجديد والمدفن الصحي بالطريق المغربى، بالإضافة إلى مصنع التدوير بمركز بيلا بكفر الشيخ ومدفن السادات والمحطة الوسيطة بزفتى محافظة الغربية.

وأشاد أعضاء الوفد، بما يقدمه البرنامج على مدار مراحل تنفيذه من دعم لتطوير قطاع النظافة وتدوير المخلفات والإستفادة منها فى تلك المحافظات.

كما تضمنت زيارة الوفد، تنفيذ ورشة عمل على مدار يومين مع ممثلي البرنامج الوطني والشركات الإستشارية المنفذة لتلك المشروعات لمتابعة تنفيذ سير الأعمال في كل محافظة والوقوف على إنهاء التصميمات وإجراءات الطرح والإشراف على التنفيذ بالتعاون مع المحافظات المعنية والهيئة العربية للتصنيع، وأهم التحديات والمعوقات والحلول المقترحة لتذليلها، إلى جانب استعراض خطة عمل البرنامج فى المرحلة الثالثة من تنفيذه.

وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر اتخذت خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات في ظل دعم وتوجيهات القيادة السياسية وبالتعاون مع شركاء التنمية، وضمن الاهتمام العالمي المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في ذلك، ومنها إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 فى مؤتمر المناخ COP 26 بجلاسكو متضمنة الربط بين الحد من إنبعاثات الاحتباس الحراري والإدارة السليمة للمخلفات، من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة لغلق المقالب العشوائية.



