تلقى اللواء محمود شعراوي، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها الإسكندرية وبورسعيد، فيما تشهد باقي المحافظات استقرار حالة الجو.

وأشار شعراوي، إلى أن تقرير غرفة العمليات أكد أن محافظة الإسكندرية تشهد حالة من الطقس غير المستقر مائل للبرودة، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأمواج من 3.5 إلى 5 أمتار، مما أدى إلى تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بجميع مناطق المحافظة اليوم.

ولفت التقرير أيضا إلى بداية سقوط أمطار خفيفة على أحياء المنتزة أول والمنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية دون تجمعات للمياه.

وقامت الأجهزة التنفيذية على وجه السرعة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، بنشر المعدات بالشوارع لمجابهة تجمعات مياه الأمطار حتى لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع.

وأضاف التقرير أن محافظة بورسعيد تتعرض لطقس غائم وشبورة مائية، مع نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة، وتم رفع درجة الاستعداد التام للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى وجود حالة من الاستقرار للطقس في باقي محافظات الجمهورية، حيث تشهد طقسا معتدلا مائلا للبرودة، مع رفع درجة الاستعداد لكل الأجهزة المعنية.

وشدد اللواء محمود شعراوي على كل المحافظات، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقا لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما طالب بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.