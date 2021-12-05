استجابة سريعة من جامعة سوهاج لعلاج طفلة مصابة بعيب خلقي في الرقبة

في لفتة إنسانية، استجابت جامعة سوهاج، لحالة الطفلة "ح.ح" المقيمة بقرية عرب التنبكية التابعة لمركز أخميم، والبالغة من العمر ٤ سنوات، والتي ناشد والدها المسئولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبني حالة ابنته، التي تعاني من عيب خلقي في رقبتها، حيث إنها لا تستطيع تحريكها يميناً أو يساراً، ولم يستطع الأطباء تشخيص حالتها تشخيصاً صحيحاً.

واستقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، صباح اليوم الأحد، والد الطفلة، وطمأنه على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج الطفلة، حيث وجه بسرعة إدخالها للمستشفى الجامعي، وتوقيع الكشف الطبي وإجراء ما يلزم من أشعة وفحوصات لتشخيص الحالة المرضية.

وبناءاً على التوجيهات الصادرة من رئيس الجامعة، كلف الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، مسئولي إدارة التموين الطبي والصيدليات بالمستشفى الجامعة باستيفاء متطلبات العلاج للمريضة من أدوية ومستلزمات طبية وغيرها.