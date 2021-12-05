روسيا: عبور طائرة استطلاع أطلسية بشكل متقاطع مسارات الطائرات المدنية فوق البحر الأسود

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أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي أن طائرة استطلاع تابعة للناتو من طراز CL-600، عبرت بشكل متقاطع مسارات الطائرات المدنية فوق المياه الدولية بالبحر الأسود.

وجاء في بيان الوكالة: "في صباح الجمعة انخضت طائرة استطلاع CL-600 تابعة للناتو من ارتفاع 11 ألف متر إلى 9200 متر، عابرة بذلك مسار الطائرات المدنية فوق المياه الدولية بالبحر الأسود قرب منطقة مسؤولية خدمات الحركة الجوية الروسية".

وأضافت الوكالة: "لم يستجب طاقم طائرة الاستطلاع لتحذيرات خدمات الحركة الجوية الروسية".

وأشارت الوكالة إلى أنه "لوحظت كثافة في رحلات طائرات الناتو بالقرب من أجواء روسيا، بما في ذلك فوق منطقة البحر الأسود".

وأشارت الوكالة إلى أنه "لوحظت كثافة في رحلات طائرات الناتو بالقرب من أجواء روسيا، بما في ذلك فوق منطقة البحر الأسود".