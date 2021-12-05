أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب، والتي انطلقت يوم الـ8 من نوفمبر الماضي، وانتهت في الأول من ديسمبر الجاري، باستلام المواطنين 2.480.588 بطاقة ناخب وناخبة، تؤهلهم للمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ودعت المفوضية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الأحد - جميع المواطنين الذين بادروا باستلام بطاقاتهم إلى تحمل مسئولياتهم أمام الله وأمام الوطن في المحافظة على هذه الوثيقة المهمة، والتي تثبت أهليتهم للإدلاء بأصواتهم، وعدم إتلافها أو استخدامها بما يتخالف مع صريح القانون.