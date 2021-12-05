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نائب محافظ الأقصر يستقبل سفير كندا

نائب محافظ الأقصر يستقبل سفير كندا
نائب محافظ الأقصر يستقبل سفير كندا
محمد راشد
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 5:55 ص | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 5:55 ص

استقبل نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر خيري، سفير كندا في مصر، لويس دوماس، الذي يزور المحافظة برفقة وفد من السفارة الكندية، وفريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون بين الجانبين المصري والكندي.

وأعرب السفير الكندي خلال اللقاء، عن إعجابه بمحافظة الأقصر والحضارة المصرية القديمة، مشيدا بحفل الافتتاح الرائع لطريق الكباش، ومعربا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، كما استعرض السفير خلال اللقاء أوجه التعاون الحالية والمشروعات التي يتم تمويلها من الجانب الكندي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة بين وزارت الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، والتي تتوافق مع جهود الدولة المصرية في التنمية.

ومن جانبه أشاد نائب محافظ الأقصر، بالمشروعات التي تمولها السفارة الكندية وأوجه التعاون بين مصر وكندا والعلاقات المتميزة بينهما، معربا عن تطلعه لزيادة التعاون بين الجانبين.

 

 

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