محافظ جنوب سيناء يشهد ختام منافسات كأس العالم للبلياردو بشرم الشيخ

شهد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم السبت، ختام بطولة كأس العالم للبلياردو والمقامة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 22 دولة على مستوى العالم.

وخرجت أجواء الحفل الختامي للبطولة - التي حضرها الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، وفاروق البرقي رئيس الاتحاد الدولي، وعمر الخرادلي رئيس الاتحادين المصرى والعربي لألعاب البلياردو، ومحمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة- في أبهى صورة أسعدت كافة الضيوف والمشاركين في البطولة والتي أقيمت وسط إجراءات احترازية صارمة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء ودار أخبار اليوم ، كما شارك المحافظ فى توزيع جوائز البطولة على الفائزين.

وفي كلمته، أشاد فودة بهذه البطولة العالمية في إطار دعم السياحة الرياضية، مقدمًا شكره إلى اللجنة المنظمة ودار أخبار اليوم ورحب بكافة الحضور على أرض مدينة السلام، مؤكدًا على نجاح البطولة رغم التحديات الصعبة مما يدل على قدرة المصريين على تحدى الصعاب حتى لو تمثلت هذه الصعاب فى جائحة دولية مثل جائحة كورونا".