رياضة كفر الشيخ تنفذ برنامجا تدريبيا لأعضاء فريق متطوعي مراکز شباب مصر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، برنامجا تدريبيا لأعضاء فريق متطوعي مراکز شباب مصر بالمحافظة بعنوان "المهارات الإدارية للعمل العام"، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والریاضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المبادرة التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي منذ عام 2018، بجميع المحافظات، تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية بمراكز الشباب، وبناء القدرات وتنمية مهارات وقدرات الشباب، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لمراكز الشباب وتنفيذ المبادرات المجتمعية المختلفة.

وأشار محروس إلى تدريب فريق متطوعي مراكز شباب مصر بمحافظة كفر الشيخ حسن الدسوقي، من قبل المدرب المعتمد لدى وزارة الشباب ومدير المكتب الفني بالمديرية ، بحضور منسق الفريق بالمحافظة، أمل عبد الغني، وبمشاركة أكثر من خمسين متطوع بفريق مراكز شباب مصر بالمحافظة.

وأضاف أن تدريب المتطوعين إجراء مستمر لا ينتهي لتوفير معلومات مستمرة، وإعادة المعلومات، ويتضمن التدريب تحديث وتحسين مهارات المتطوعين باستمرار، مشيراً إلى أنه يخدم المتطوعين.