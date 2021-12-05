اختتام قمة دول الساحل بإقرار اصلاحات لتطوير التعليم والنهوض به

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قررت قمة دول الساحل حول التربية والتعليم التي استضافتها موريتانيا جملة من الاصلاحات الهادفة للرفع من مستوى التعليم وتحسين جودته.

وصدر عن القمة في ختام أعمالها عصر اليوم الأحد، "إعلان نواكشوط" الذي أقر اصلاحات تركز على حشد التمويل وزيادة مخصصات التعليم لدول الساحل ضمانا لمستقبل أفضل لشباب المنطقة.

وقرر المشاركون في القمة وضع حلول للاختلالات والحد من النقص الحاد في التمويل وتعزيز مشاركة الفتيات المتزايدة في التعليم الثانوي وترقية المهارات الأساسية ومحو الأمية للشباب الذين تخلوا عن الدراسة.

وتقرر كذلك زيادة الانفاق على التعليم على مستوى كل بلد.

وأعلن عثمان دياجانا، نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا،في ختام القمة عن قرار البنك الدولي بزيادة المخصصات المالية لتمويل التعليم في دول الساحل لمساعدتها على تجاوز أزمة أنظمتها التعليمية التي تلوح في أفق 2030.



