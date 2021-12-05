تعرضت محافظة البحيرة، وبالأخص المدن الساحلية (إدكو، ورشيد أبو حمص، وكفر الدوار، والمحمودية)، إلى موجة من الطقس السيء المصحوب برياح وبرودة.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، توقف حركة الصيد فى ميناء قرية المعدية بمركز إدكو، ومن بوغاز رشيد؛ بسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج التى تصل إلى 4 أمتار، وسرعة الرياح التي تمثل خطرا على مراكب الصيد والسريح لليوم الواحد؛ كإجراء احترازي، وغطت الغيوم سماء المناطق الشمالية الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط فى المحافظة.

وقرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أزمات طارئة؛ بسبب سوء حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية، ووجود احتمالية لسقوط الأمطار.

ووجه المحافظ بسرعة مراجعة خطوط الصرف الصحي وصفيات الأمطار فى الشوارع، ومراجعة مناسيب الترع والمصارف، ومراجعة المباني الآيلة للسقوط فى جميع أنحاء محافظة البحيرة.

ووجه أيضًا بسرعة مراجعة المعديات والمراكب فى نهر النيل والترع الرئيسية فى المحافظة، وتوافر احتياطات الأمان فيها، حرصًا على حياة المواطنين.