محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير الطرق في نطاق أحياء العرب والمناخ والضواحي

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن أعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع بمختلف أحياء بورسعيد مستمرة.

وأوضح المحافظ، في بيان إعلامي، أن الأجهزة التنفيذية واصلت أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان بداية من شارع سعد زغلول بالثلاثيني بحي العرب، وتشمل إعادة رصف ورفع كفاءة وتمهيد الشارع، وإزالة الإشغالات وزيادة الطابع الجمالي.

وأشار المحافظ، إلى استمرار أعمال رصف شارع ٢٣ ديسمبر، مؤكدا أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت، والتي تأتي في إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام وتشمل توسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشأت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، بما يخلق محور مروري على أعلى مستوى بالمنطقة، وتتم الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق والنقل وبالتنسيق مع حي المناخ وحي العرب والزهور والضواحي.