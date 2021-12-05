قالت مذيعة البرامج البريطانية كريستي ألسوب، إنها تعلم حقيقة ما حدث بالتفصيل في المشاجرة الشهيرة التي نشبت بين كيت مدلتون دوقة كامبريدج، وميجان ماركل التي كانت على وشك أن تصبح زوجة الأمير هاري، وقتئذ.

وأوضحت كريستي، أن ميجان قالت في مقابلتها مع الإعلامية أوبرا وينفري، إن هناك مشاجرة نشبت بينها وبين كيت قبل زواجها بأيام في عام 2018م، مشيرة إلى تصريح ميجان بأنها بكت كثيرا بسبب هذه المشاجرة لأن كيت جرحت إحساسها.

وأكملت كريستي، في تصريحات للتليجراف: "زعمت ميجان أن هذه المشاجرة كانت حول عدم رضاها عن فساتين الفتيات اللاتي ستحملن الأزهار في حفل الزفاف، وأنها بكت لأن كيت انفعلت عليها، وبالرغم من أنها ذكرت أن كيت أهدتها باقة ورد بعد ذلك، إلا أنها سردت الواقعة بشكل غير حقيقي على الإطلاق".

وأكدت كريستي الصديقة المقربة لكاميلا زوجة الأمير تشارلز، أنها على علم بما حدث في هذه المشاجرة من مصادر مقربة من القصر، وبأن كيت هي التي بكت في حقيقة الأمر وليست ميجان.

وذكرت كريستي أن ميجان كانت تتعامل بأسلوب غير جيد مع الموظفين بالقصر الملكي، ولذلك شعرت كيت بالغضب وانهمرت في البكاء عندما واجهت ميجان بتصرفاتها تجاه الموظفين.

وعن باقة الورد التي أهدتها كيت لميجان بعد المشاجرة، فقالت كريستي إن كيت أهدت ميجان بالفعل باقة من الورود لكي تصلح الأمور بينهما خاصة قبل موعد الزفاف مباشرة، هذا بحسب ما ذكر في موقع "الدايلي ميل".

ونفت جيني عافية محامية ميجان ماركل، هذه الادعاءات مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدة أن ميجان لم تتعامل بقسوة مع الموظفين في القصر الملكي.