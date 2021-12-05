منتخب الكوميتيه للرجال يتوج بذهبية بطولة إفريقيا للكاراتيه

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توج المنتخب الوطني لرجال الكوميتيه بالميدالية الذهبية، في بطولة إفريقيا للكاراتيه، المقامة حاليًا بالقاهرة.

وجاء تتويج منتخب رجال الكوميتيه، عقب الفوز في المباراة النهائية أمام منتخب الجزائر بنتيجة 3/0.

ويضم منتخب رجال الكوميتيه 5 لاعبين هم، علي الصاوي وطه طارق وعبد الله ممدوح ومحمد جابر ويوسف بدوي.

وبدأ المنتخب الوطني مشواره في بطولة إفريقيا، بالفوز على الكونغو بنتيجة 2/0، في دور الثمانية.

وفي الدور نصف النهائي، فاز على نظيره التونسي بنتيجة 8/0، قبل أن يهزم منتخب الجزائر في المباراة النهائية ويتوج بالميدالية الذهبية.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة الكاراتيه 43 لاعب ولاعبة هم: عبدلله عبدالعزيز ممدوح, أحمد أبو الروس, أسامة أحمد الباظ, يوسف بدوي, زياد ضيف, محمود الحبشي, أسر الحجاوي, أحمد النفالي, على الصاوي, يوسف فرج, عمر فريد, محمد جابر, كريم غالي, البرأ جودة, ياسين حسين, طه محمود, عادل عمارة, عمر عثمان, ملك أبو الفتاح, دهب على, جنه على, مريم العذبي, ياسمين نصر, ياسمين الهواري, سارة حسن, ملك قاعود, أروي خاليل, أسماء محمود, منة شعبان, رحمة طلبا, وأحلام يوسف.