المنيا: حملات متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في بني أحمد الغربية ومحطة القطارات

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بمنع المواطنين غير الحاصلين على شهادة التطعيم ضد كورونا من دخول المصالح الحكومية؛ حفاظا على أرواح المواطنين.

وأضاف محافظ المنيا، أن هناك توسع في الوحدات المتنقلة للتطعيم، إذ تنزل الوحدات القري والنجوع وفي أماكن التجمعات مثل كورنيش النيل، ومحطة قطارات المنيا، والمناطق النائية بالمدن لتطعيم المسنين وأصحاب المعاشات.

ومن جانبه، أكد أحمد عمران رئيس قرية بني أحمد الغربية مركز المنيا، استمرار الحملات المتنقلة للقاح كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمنيا حيث تم تلقيح عدد من المواطنين بقرية ديري عطية، ضمن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود للحفاظ على سلامة المواطنين .

وقال الدكتور علي عبدالسلام مدير عام ادارة المنيا التعليمية، إن عماد عدد من المدارس الواقعة وسط تجمعات سكانية متطرفة من غرب المدينة، مثل مدرسة الجمهورية بشارع سكة تله ، بجوار مجمع مواقف قرى الغروب، والتي استقبلت قافلة متنقلة للكشف على المواطنين.

وأضاف ماهر عدلي مدير مدرسة الجمهورية، أن القافلة تولت تسجيل المواطنين بمساعدة لجنة الدعم المجتمعي بالمدرسة، بل وقامت لجنة الدعم بتوعية المواطنين في محيط المدرسة والذين استجابوا للتطعيم.