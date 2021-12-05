اليابان تدعو الأمم المتحدة إلى الإسراع في توزيع لقاحات كورونا على الدول النامية

دعت اليابان، منظمة الأمم المتحدة إلى الإسراع في توزيع لقاحات "كورونا" على الدول النامية، معلنة اعتزامها تعزيز دعمها من أجل توصيل تلك اللقاحات، مشيرة إلى أن انخفاض معدلات التطعيم في الدول النامية في أفريقيا وأماكن أخرى يقف وراء انتشار المتحور الجديد.

وقال وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا - في تصريح أوردته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الأحد - إنه حتى لو تمكنت اليابان من احتواء العدوى، فإن المخاطر تظل قائمة إذا كان الفيروس لا يزال موجودا في أماكن أخرى من العالم.

وأكد وزير الخارجية الياباني أهمية الجهود العالمية لمكافحة الفيروس ضرورية.. مشيرا إلى أن اليابان تخطط لتقديم ما يصل إلى 60 مليون جرعة، وقد قدمت بالفعل نصف هذه الكمية.

وكانت الحكومة اليابانية قد تعهدت بتقديم مساهمة بقيمة مليار دولار إلى مبادرة "كوفاكس"، وهي إطار دولي يسعى إلى التوزيع العادل للقاحات.