وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية بتنزانيا

بدأ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة إلى مدينة دار السلام التنزانية، على رأس وفد وزارى، لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذى يُنفذه الحانب المصرى على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار، ويرافقه فى الزيارة، محمد عصام مساعد الوزير المشرف على مكتب الوزير، ومحمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير رئيس لجنة متابعة المشروع.

وأكد وزير الإسكان - في بيان - أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الكامل لتنفيذ مشروع بناء سد "جوليوس نيريرى"، مع ضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والمعايير الانشائية، وبحيث يصبح هذا السد نموذجاً رائداً ورمزاً للتعاون والصداقة بين مصر وتنزانيا وكل الدول الأفريقية الشقيقة، خاصة أن تنفيذ هذا المشروع القومي سيسهم فى تحقيق آمال وتطلعات الشعب التنزاني الشقيق، للحصول على حياة أفضل، وتنفيذ مشروعاتهم التنموية.