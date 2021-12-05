تقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد بالشكر لكافة المتطوعين حول العالم.

وكتب على موقع تويتر، بمناسبة اليوم الدولي للتطوع، إن "التطوع هو وسيلة للتواصل مع الآخرين وتعزيز الشعور بالهدف" في الحياة.

وأضاف: "في هذا اليوم، انضموا إليّ لتقديم الشكر لجميع المتطوعين، الذين يجعلون العالم مكانا أفضل، من خلال نشاطهم ومرونتهم والتزامهم".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 17 ديسمبر من عام 1985 الخامس من ديسمبر يوما دوليا للمتطوعين.

وينظر إلى هذا اليوم على أنه فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم، وتقاسم قيمهم، وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والسلطات الحكومية، والقطاع الخاص.