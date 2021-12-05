تصدرت ليبيا الدول العربية في تسجيل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما شهدت البحرين والإمارات عدم تسجيل أية وفيات مرتبطة بالإصابة بالفيروس.

وسجل مركز مكافحة الأمراض الليبي 709 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 374 ألفا و989 حالة، و2705 حالات شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 355 ألفا و121 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 5 آلاف و493 حالة عقب تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 742 ألفا و328 حالة، كما تم تسجيل شفاء 75 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 737 ألفا و330 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 2148 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة بالفيروس.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 31 إصابة جديدة، وشفاء 38 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 276 ألفا و96 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وسجلت وزارة الصحة في العراق 457 إصابة جديدة، و12 وفاة، وتماثل 839 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و84 ألفا و346 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و885 حالة، والشفاء إلى مليونين و50 ألفا و33 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة، 35 إصابة جديدة وحالتي وفاة، و45 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و912 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و844 حالة، والشفاء إلى 539 ألفا و56 حالة.

وفي الأردن قاربت الإصابات من الوصول لنحو مليون إصابة بفيروس كورونا بعد أن شهدت الحصيلة اليومية تسجيل 4555 إصابة؛ بينما بلغت عدد حالات الوفاة اليومية 45 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية إن عدد الإصابات الكلي وصل إلى 975 ألفًا و956 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 11 ألفًا و 761 وفاة.

وسجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و204 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة الجزائرية 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، فيما تماثل 141 مريضا للشفاء، وبذلك بلغ العدد إجمالي الإصابات المؤكدة 211469 حالة, بينما بلغ مجموع المتعافين 145195 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 6103 حالة.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 950591.

وبينت الصحة المغربية اليوم أنها سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14788، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 932920.

فيما سجلت وزارة الصحة التونسية 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و401 حالة.

وأشارت إلى تعافي 118 شخصا من الفيروس التاجي، خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 691 ألفا و640 شخصا، ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 156 شخصا.

فيما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و49 حالة شفاء.