الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على صقل مهارات ذوي الهمم ورعايتهم وتمكينهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة بكافة مؤسساتها تحرص على صقل مهارات ذوي الهمم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مشدد ا على أن حرصه على المشاركة في هذا التقليد السنوي الهام، يعكس اهتمامه الشخصي ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وكافة المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

جاء ذلك خلال قيام الرئيس السيسي، اليوم الأحد، ضمن مشاركته في النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف"، بتفقد الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقد أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى الرئيس السيسي بأعضاء أوركسترا النور والأمل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تفقد الرئيس لهذه الأنشطة يأتي في إطار الحرص على متابعة تحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم.