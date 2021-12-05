بنك ناصر يؤسس صندوق خيري استثماري لدعم ذوي الإعاقة

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك نصر، إن البنك أسس صندوق استثماري خيري يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، ويعد الصندوق الأول من نوعه في مصر لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب، حيث إنه صندوق غير حكومي، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء في الاستثمار، بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوي الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.



الجدير بالذكر أن فكرة تأسيس الصندوق جاءت في إطار إعلان الرئيس السيسي، تخصيص عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشكلاتهم وحلها وتقديم الدعم النقدي، والعيني والنفسي وإعلان قانونهم الخاص الذي يرعى شئونهم، ولم يتوقف العطاء عند هذا الحد فقد كللت هذه الجهود بالدفعة الكبيرة التي أعطاها رئيس الجمهورية للصندوق بالإعلان عن المساهمة في الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، من صندوق "تحيا مصر"، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 70 مليون جنيه، وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.



كما ساهم بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسى للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه.