إيران: الرفض الأمريكي للرفع الكامل للعقوبات هو التحدي الرئيسي للمفاوضات النووية

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، أن إحجام الولايات المتحدة عن التخلي عن كامل العقوبات هو التحدي الرئيسي لإحراز تقدم في المحادثات النووية، التي انتهت إحدى جولاتها مؤخرا في فيينا.



ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المسؤول القول إن النصوص المقترحة التي قدمتها إيران خلال الجولة تستند إلى مسودة الجولات الست السابقة.



وقال إن إيران قدمت مقترحات عملية على الطاولة، وكان يتعين على الأطراف الأخرى الرد بشكل مناسب أو حتى تقديم مقترحاتهم وأفكارهم الجديدة بشكل واضح.



واستطرد بالقول: "كان من الواضح مسبقا أنه لم يكن من المقرر التوصل إلى النتيجة النهائية خلال هذه الجولة من المحادثات".



وقال إن الجانب الآخر في المحادثات يدرك جيدا أن إيران ستسعى لضمان عدم تكرار النكوث الذي حدث بعد توقيع الاتفاق عام 2015.



وكان دبلوماسيون أوروبيون اتهموا إيران باتخاذ موقف مدمر في المفاوضات النووية بانتهاكها تقريبا كل التسويات الصعبة التي تم الاتفاق بشأنها خلال جولات المفاوضات السابقة.



وقال الدبلوماسيون الأوروبيون، إنه بعد دراسة شاملة ومتأنية، نشعر بخيبة أمل وقلق جراء التغييرات المقترحة من جانب إيران على النص الذي تم التفاوض بشأنه خلال الجولات الستة الأخيرة من مباحثات فيينا.