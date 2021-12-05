إطلاق مشروع سعودي فرنسي مشترك لتصنيع مكونات هياكل الطائرات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة فيجياك أيرو FIGEAC AERO الفرنسية بهدف بناء منشأة تصنيع عالي الدقة في المملكة لإنتاج مكونات هياكل الطائرات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أن المشروع المشترك يسعى إلى تطوير قدرات المملكة في صناعة هياكل الطائرات، بالإضافة إلى تدريب المهندسين والفنيين السعوديين للعمل كجزءٍ من هذا المشروع، وأيضاً تعزيز توطين صناعات الطيران العسكرية والمدنية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن المنتجات الأولية ستركز على تصنيع وتجهيز السبائك الخفيفة (الألمنيوم) والمعدن الصلب (التيتانيوم) لأجزاء الطائرات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد بن عقيل الخطيب أن إطلاق المشروع يدعم التزامهم بتطوير قطاع قوي للصناعات العسكرية المحلية في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة تهدف من خلال بناء شراكات متينة بين شركات محلية من جهة وشركة عالمية كبيرة من جهة أخرى، إلى تسريع عجلة توطين التقنيات المتقدمة في مجال صناعة هياكل الطائرات.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيجياك أيرو إن إتمام هذه الشراكة سيتيح فرصة حقيقية للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط.