 البرهان يؤكد الحرص على تطوير التعاون بين السودان والإمارات - بوابة الشروق
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البرهان يؤكد الحرص على تطوير التعاون بين السودان والإمارات

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 9:49 م | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 9:49 م

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تنمية وتطوير آفاق التعاون المشترك مع الإمارات في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.

والتقى البرهان، اليوم الأحد، مع سفير دولة الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، بالعلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي السودان والإمارات، ونقل تحياته لرئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

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