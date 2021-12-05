منتدى الشباب والبيئة الـ11 يناقش المقترحات والحلول للحد من تأثير التغيرات المناخية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والاصحاح البيئى بمنظمة اليونيسيف أن قضية التغيرات المناخية تحظى باهتمام عالمي غير مسبوق لتصبح بحق قضية القرن الحادي والعشرين؛ حيث شغلت الخلافات حول كيفية التعامل معها مساحات واسعة من النقاشات العلمية والسياسية والاقتصادية في كافة الأوساط الأكاديمية والبحثية والتنفيذية، بل امتد الأمر إلى الفن والسينما ؛ حيث ناقشت عدد من الأفلام الروائية جوانبها المختلفة وتأثيراتها المحتملة.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المنتدي العربي للشباب والبيئة مساء اليوم فى دورته الحادية عشر من محافظة أسوان، والذي ينظمه الاتحاد العربي العربي للشباب والبيئة تحت عنوان " التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية" بمشاركة ثماني دول عربية، والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة وأكثر من ٢٥٠ شابا وفتاة بمختلف الدول العربية والأفريقية وبحضور ممدوح رشوان رئيس المنتدي والأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة ، مجدى علام رئيس الاتحاد ، علاء الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة ، الدكتورة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، المهندس يحى عبدالمنعم ابوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

وذكر عبدالعزيز أن التأثيرات السلبية لظاهرة التغيرات المناخية باتت تلحق بدول العالم، ليكون النشء من الأطفال والشباب من بين المجموعات الأكثر تهديداً، حالياً ومستقبلياً نظراً لتأثير التغيرات المناخية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هنا يجب خلق الوعى ومناقشة المقترحات والحلول لمستقبل أطفالنا.

من جانبه، أكد المهندس يحى عبدالمنعم ابوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أن قضية "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية" ومن خلال بعض الشواهد المناخية يعد موضوع الساعة على مستوى العالم، ومصر تزخر بالمدن التراثية على امتداد موقعها، وبلاشك أن أسوان مدينة تاريخية واثرية هامة، وتأثرها بالتغيرات المناخية له تبعاته علينا نحن فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار عبدالمنعم إلى استعدادات الشركة فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة مظاهر الطقس السيئ والأمطار والسيول التى تعرضت لها، واستعداد الشركة بأطقمها الفنية مع الجهات الأخرى المعنية بالمحافظة، ودعم الشركة القابضة وشركاتها التابعة للتعامل مع موجات الطقس المناخية.

وكرم المهندس يحى عبدالمنعم، إحدى المتسابقات الفائزات فى مسابقة الرسم كل نقطة بتفرق التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي .