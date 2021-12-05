 بابا الفاتيكان فرنسيس يعود إلى جزيرة ليسبوس اليونانية للقاء مهاجرين - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان فرنسيس يعود إلى جزيرة ليسبوس اليونانية للقاء مهاجرين

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
د ب أ
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 7:57 ص | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 7:57 ص

يعتزم بابا الفاتيكان فرنسيس الأول أن يعود إلى جزيرة ليسبوس اليونانية اليوم الأحد للقاء مهاجرين هناك.

وزار الحبر الأعظم، الذي انتهز فرصة جولته الحالية في شرق البحر المتوسط لتسليط الضوء على محنة المهاجرين واللاجئين ، جزيرة ليسبوس في عام 2016 ، عندما كان مخيم موريا المكتظ لا يزال قائماً.

واحترق هذا المخيم في عام 2020، لذلك سيلتقي فرنسيس بالمهاجرين في أماكن إقامة مؤقتة. ومن المتوقع أن يقضي ساعة تقريبا مع المهاجرين.

وزار رئيس الكنيسة الكاثوليكية أيضا قبرص في إطار رحلته، حيث ألقى كلمة مؤثرة يوم الجمعة استنكر خلالها أزمات الهجرة المستمرة.


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