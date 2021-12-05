 يوسف الشريف: وجودي في قادرون باختلاف تكريم بالنسبة لي - بوابة الشروق
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يوسف الشريف: وجودي في قادرون باختلاف تكريم بالنسبة لي


نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 2:58 م | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 2:58 م

أعرب الفنان يوسف الشريف، عن سعادته بمشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، قائلا: "وجودي في الاحتفالية تكريم بالنسبة لي".

وأوضح الشريف، في كلمة له باحتفالية "قادرون باختلاف"، اليوم الأحد، أنه كان محظوظا لأن دوره في مسلسل الصياد، جعله يقابل مجموعة من فاقدي البصر، مردفا: "كان لهم فضل بعد الله في تقديم الدور بالشكل الذي ظهر".

وأعرب عن إعجابه بمشروع الوصف الصوتي للأعمال الفنية مثل ما حدث في حلقة مربع البرث بمسلسل الاختيار.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.


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