مفوضية الانتخابات الليبية: 3967 مترشحا لانتخابات مجلس النواب

أعلنت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ 3967 مترشحا ومترشحة حتي يوم أمس.



وأوضحت المفوضية - وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - أن إجمالي المترشحين من الرجال بلغ 3400 مترشح، ومن النساء 567 مترشحة.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية تسليم مليونين و480 ألفا و588 بطاقة ناخب وناخبة تؤهلهم للمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك خلال عملية التوزيع، والتي انطلقت يوم 8 نوفمبر الماضي، وانتهت في الأول من ديسمبر الجاري.