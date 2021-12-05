روبرت كوخ: تراجع طفيف من جديد في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، عن حدوث انخفاض طفيف مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 439.2، فيما كان يبلغ أمس 442.7، وكان يبلغ قبل أسبوع 446.7.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر واحد فقط 169.9.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 42 ألفا و55 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 94 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 44 ألفا و401 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 104 حالات وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي 6 ملايين و158 ألفا و125 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك بكثير؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين و82 ألفا و500 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 103 آلاف و40 شخصا.