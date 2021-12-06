حليف بارز لزعيم المعارضة الفنزويلي يعتزم التخلي عن منصبه

قال خوليو بورجيس، مفوض الشؤون الخارجية لزعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو إنه سيستقيل من منصبه يوم الثلاثاء وأنه يتعين اختفاء حكومة جوايدو المؤقتة دون تغييرات في المرسوم الذي أنشأها.



وأوضح بورجيس أنه سيقترح إدخال تغييرات على مرسوم 2019 الذي شكل الحكومة المؤقتة في جلسة للجمعية الوطنية بقيادة المعارضة يوم الثلاثاء، وأن الحكومة ستختفي تماما بحلول 5 يناير المقبل إذا لم يتم تعديل أي شيء.



وقال عن حكومة جوايدو: "لقد تشوهت"، مضيفا : "بدلا من أن تكون أداة لمحاربة الديكتاتورية، فقد أصبحت نوعا ما لغاية في حد ذاتها".



ومنذ أن توحدت المعارضة حوله في كانون ثان/يناير 2019، شهد جوايدو تراجعا في الدعم له مع بقاء الرئيس نيكولاس مادورو في السلطة وهيمنة الحزب الحاكم على الانتخابات الإقليمية.



ويحاول جوايدو الإطاحة بمادورو من السلطة منذ يوم 23 كانون ثان/ يناير عام 2019، عندما نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.



وأعترفت عشر دول أوروبية إلى جانب الولايات بجوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد