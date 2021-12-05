الفلبين: يجب رفع معدلات التطعيم ضد كورونا إلى 90% وسط اكتشاف سلالات جديدة

أكد وكيل وزارة الصحة الفلبينية ليوبولدو فيجا، اليوم الأحد، ضرورة تحصين ما لا يقل عن 90%، لتحقيق مناعة القطيع وسط اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا وحتى مع استمرار انخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال فيجا، في مقابلة وفق ما أوردتها صحيفة "فلبين ستار" المحلية، إنه بسبب عدد المتحورات الناشئة، يجب زيادة معدلات التحصين 90% أو 100% من السكان لتحقيق مناعة القطيع.

يذكر أن مستوى التحصين اللازم لتحقيق مناعة القطيع يتفاوت بدرجات مختلفة حسب المرض، وذكرت وزارة الصحة الفلبينية في وقت سابق أن مناعة القطيع تتطلب تحصينا كاملاً لما لا يقل عن 70% من سكان البلاد.

وأفاد وكيل وزارة الصحة الفلبينية بأن وجود العديد من السلالات لا يعني أن تكون شديدة العدوى أو شديدة الضراوة، موضحا أن أول شيء ننظر إليه هو مستوى التحصين في منطقة ما لأنه يمكن أن يوفر حماية للمجتمع.