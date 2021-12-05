مقتل أكثر من 100 شخص في هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في النيجر

أكد مسؤول عسكري اليوم الأحد مقتل ما لا يقل عن 79 مسلحا و29 جنديا في هجوم على قاعدة "جي 5" العسكرية في غرب النيجر.

وقال مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه وفقا للعاملين في قاعدة فيانتو في منطقة تيلابيري، فقد وصل مهاجمون مسلحون مجهولون "بالمئات" على متن دراجات بخارية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن هناك عدد من الجماعات المسلحة تنشط في النيجر ودول أخرى في منطقة الساحل.

وقد أعلنت بعض الجماعات مبايعتها لشبكة القاعدة أو تنظيم الدولة الاسلامية(داعش).

ويشار إلى أن النيجر، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 25 مليون نسمة، تشهد غالبا وقوع هجمات خطيرة، خاصة في المناطق الحدودية مع مالي.

وكان قد تم تأسيس قوة جي 5 المشتركة عام 2017 لتعزيز جهود مجموعة دول الساحل الخمس موريتانيا والنيجر والتشاد ومالي وبوركينافاسو لتحقيق النظام في مناطقهم الحدودية المشتركة.

ويقدم تحالف الساحل، الذي دشنته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي عام 2017، الدعم لهذه المنطقة، التي تمتد من السنغال في الغرب إلى جيبوتي في الشرق.