رئيس مؤتمر ميونخ للأمن يرشح سفير ألمانيا السابق لدى الأمم المتحدة خليفة له



وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال إيشينجر إنه يرأس المؤتمر منذ عام 2008 " والآن حان الوقت لتسليم القيادة التشغيلية لأيد أكثر شبابا، ولهذا فقد اقترحت على مجلس المؤسسة أن يضع ثقته في السفير . كريستوف هويسجن لتولي رئاسة مؤتمر ميونخ للأمن، وسيتولى المنصب بعد المؤتمر التالي في شباط/فبراير 2022".



وأوضح إيشينجر أنه شخصيا سيظل رئيسا لمجلس المؤسسة.



تجدر الإشارة إلى أن هويسجن تولى منصب سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة في عام 2017 بعد 12 عاما قضاها كموظف مقرب من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل داخل ديوان المستشارية.



وانتهت فترة عمل هويسجن في نهاية يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين يجري ترديد اسمه كخليفة محتمل لإيشينجر.