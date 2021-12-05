المنتدى التعليمي بشمال سيناء يوصي بمزيد من الدعم للعملية التعليمية وتفعيل دور المجتمع المدني

أوصى المنتدى التعليمى بشمال سيناء بدعم تقديم مزيد من الدعم للعملية التعليمية وتفعيل دور المجتمع المدنى ومجالس الأمناء والمعلمين .

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية التى عقدها المنتدى التعليمى في مقر جمعية حقوق المرأة السيناوية بالعريش تحت عنوان : " آليات المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم - رؤية إستراتيجية ".. بحضور المهندسة ليلى مرتجى والسيد الصاوى وكيلا وزارة التربية والتعليم سابقًا ، الدكتور عبد الكريم الشاعر مدير مركز خدمة المجتمع في كلية التربية بجامعة العريش ، محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالعريش ، سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية ، إبراهيم سالم المدير التنفيذى للجمعية ، خالد شريهان المنسق العام لفريق أصحاب البصيرة ، وأعضاء فريق أصحاب البصيرة من ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأكدت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم سابقًا على أهمية الاهتمام بالعملية التعليمية باعتبار أن التعليم قاطرة التنمية ، ويقاس تقدم الدول بالمواد التعليمية التى يدرسها طلابه .

وأضافت أن للمجتمع المدنى دورا كبيرا في دعم العملية التعليمية .. حيث أن هناك كثيرا من القيود على المبالغ التى يتم صرفها على العملية التعليمية ، وهنا يبرز دور المجتمع المدنى في تخطى القيود والعقبات الادارية .

وأشار السيد الصاوى وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق إلى أهمية التكاتف الرسمى والشعبى من أجل انجاح المنظومة التعليمية .. فالمديريات المعنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى قادرة على ذلك .

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر مدير مركز خدمة المجتمع في كلية التربية بجامعة العريش أن المنتدى أقيم بهدف دعم العملية التعليمية فى محافظة شمال سيناء .. سواء التعليم العام أو الأزهرى أو الجامعى وما قبل الجامعى من خلال طرح موضوعات للنقاش بحضور خبراء ومهتمين بالتعليم والخروج بتوصيات وعرضها علي الجهات المختصة .. مشيرا الى أن اجتماعات المنتدى شهريا .

ولفت محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بادارة العريش التعليمية إلى أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التى تخرج عن جلسات النقاش الشهرية .. منوها الى أهمية المشاركة المجتمعية في المدارس بمختلف المراحل التعليمية .. حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بالمدارس والمعاهد الأزهرية بالعريش من حفر آبار مياه وإنشاء مظلات للوقاية من الحرارة ومن مياه الأمطار .. الى جانب التشجير داخل وحول المدارس .

وأضافت سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية أن المجتمع المدنى يلعب دورا كبيرا في إنجاح العملية التعليمية .. حيث تقوم مؤسسات المجتمع المدنى بتنفيذ عدة مبادرات من أجل توفير الخامات والأدوات وتشجير المدارس وغيرها من المبادرات .

واستعرض خالد شريهان المنسق العام لفريق أصحاب البصيرة المبادرات المجتمعية التى قام الفريق بتنفيذها منذ إنشائه في عام 2018 بهدف تعديل سلوك المكفوفين وأصحاب البصيرة وتنمية الوعى الوطنى لديهم وتحقيق الأمان الاقتصادى لهم بعيدًا عن الوظيفية الحكومية .

وأعلن إبراهيم سالم المدير التنفيذى للجمعية عن توصيات المنتدى ، ومن بينها : إعفاء طلاب الشهادات في محافظة شمال سيناء من رسوم الامتحانات والتى يتم دفعها عن طريق مكاتب البريد ، وخروج طلاب المدارس الابتدائية وطلاب التربية الخاصة من سمعية وبصرية وفكرية وطلاب الدمج قبل مواعيد الخروج الرسمية ، تفعيل مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في المدارس ، وكذا تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بالمدارس ، وتفعيل الأنشطة المدرسية .