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متجاهلا المونديال - صلاح يشاهد قمة طائرة السيدات

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 7:42 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 7:42 م

نشر محمد صلاح نجم ليفربول، عبر حسابه الشخصي على انستجرام ستوري يشاهد خلاله مباراة سيدات الأهلي والزمالك لكرة الطائرة.

وفاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حمدي الصافي، على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا أحمد فتحي بنتيجة 3-1، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية للمجموعة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وأظهر محمد صلاح عبر ستوري انستجرام، متابعته للقاء لقاء سيدات الأهلي والزمالك بالكرة الطائرة، في الوقت الذي تقام فيه مباراة كرواتيا واليابان في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.


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