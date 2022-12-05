الرئيس الإسرائيلي يغادر البحرين متوجها إلى الإمارات

غادر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم الإثنين، مملكة البحرين، متوجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



ووفق وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم، أجرى الرئيس هرتسوج خلال زيارته للبحرين مباحثات رسمية مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تناولت تعزيز علاقات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أكد على نهج مملكة البحرين الذي يرتكز دوماً على إرساء قيم التفاهم والحوار والتسامح والتعايش السلمي، وما توليه من اهتمام مستمر لدعم ومساندة كافة الجهود الدولية من أجل تعزيز مساعي الاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.



وأشار، خلال استقباله أمس الأحد الرئيس الإسرائيلي، إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع دول العالم لترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة لمواصلة تحقيق التطلعات التنموية المنشودة لبلدان ومواطني المنطقة.



ولفت إلى ما يجمع البلدين من علاقات بنّاءة في العديد من المجالات، وأهمية مواصلة تعزيزها بما يحقق الأهداف المنشودة، منوهًا بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين، والتي شملت العديد من المجالات بما يدعم أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعود بالنفع والخير على البلدين.



وأشار إلى أن البحرين بلد السلام تتميز بمزيجها الاجتماعي المتنوع الذي تفخر به وبإسهاماته مما عزز من قوتها ومكانتها بين الأوطان، مؤكداً حرصها الدائم على دعم مختلف الجهود الدولية التي تسهم في تحقيق نماء وازدهار المنطقة وترسخ السلام والاستقرار بما يعزز مساعي التنمية لما فيه خير وصالح شعوب المنطقة، لافتا إلى موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لتحقيق الاستقرار والنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة.



وكان هرتسوج والوفد المرافق وصل أمس إلى المنامة في زيارة رسمية بدعوة من الملك حمد ، وفق مكتب الرئيس الإسرائيلي .



قال هرتسوج إن الزيارة تعد "خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".