كوريا الجنوبية تتراجع عن إدخال بعض أدوات التقييد المثيرة للجدل بحق المهاجرين

قررت وزارة العدل الكورية الجنوبية سحب قرارها بإدخال بعض أدوات التقييد في مركز احتجاز المهاجرين والتي أثارت انتقادات بشأن انتهاك حقوق الإنسان.

وأصدرت الوزارة اليوم الاثنين بعض التعديلات على قواعد حماية المهاجرين التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مارس العام القادم.

وبموجب التعديلات، فإنه سيتم تخصيص مسؤول حماية حقوق الإنسان في كل مركز لاحتجاز المهاجرين، سيكون من واجباته أن يقوم بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان للموظفين العموميين ويتفقد الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في المركز ويجري تحقيقا في حال تلقي بلاغ مهاجر محتجز عن انتهاك حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بأدوات التقييد، ألغت الوزارة خطتها لإدخال الأدوات الواقية مثل أداة الكاحل لتقييد الأطراف الأربعة وأداة الكرسي الوقائي لتقييد جسد المهاجر، حيث شملتهما التعديلات عند الإعلان المسبق عن التشريع في مايو، مما أثار جدلا حول انتهاك حقوق الإنسان.

وبدلا منها، أضافت الوزارة الحبل لتقييد الجزء العلوي والسفلي من الجسم على شكل الحزام والحبل على شكل السترة.

وقد استخدم مركز احتجاز المهاجرين في مدينة هواسونغ أداة الكاحل لرجل مغربي دون أسس قانونية في يونيو العام الماضي، مما أثار جدلا اجتماعيا.