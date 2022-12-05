بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

وقَّعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بروتوكول تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية للمشاركة في تمويل إنتاج تقاوي القمح.

وقّع البروتوكول محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتور إبراهيم ادم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة العربية بالخرطوم.

وقال المزروعي -في بيان اليوم الأحد- إن البروتوكول يأتي في إطار دعم مبادرة الأمن الغذائي العربي التي ترعاها جامعة الدول العربية والمبادرة السودانية بزراعة مليون فدان بمحصول القمح للموسم 2022 – 2023، لافتا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تطوير تقاوي القمح لزيادة الإنتاجية، والاهتمام بتنمية وتطوير شريحة صغار المزارعين بالدول العربية.

وأشار المزروعي إلى أن الهيئة لديها تجربة نموذجية في إدارة عملية تمويل صغار المزارعين من خلال تجمعات صغار المزارعين وربطهم بالشركة العربية السودانية للبذور – إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية بالسودان – من أجل تقديم الدعم الفني وشراء المحصول بأسعار تفضيلية تضمن للمزارعين سداد مديونياتهم وللشركة الحصول على تقاوي عالية الجودة تساهم مستقبلا في زيادة الانتاجيات.

وأوضح المزروعي أن البرنامج المتكامل الذي تنفذه الهيئة العربية في تمويل صغار المزارعين قد حقق نجاحا بالسودان والدول العربية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج خلال الفترة 2013 -2021 نحو 431 ألف مستفيد مقارنة مع 1320 مستفيد عند بداية البرنامج عام 2013.

ونوه المزروعي بأن الحزمة التقنية المتكاملة التي تتبعها الهيئة العربية مع صغار المزارعين حققت تطورا في إنتاجية عدد من المحاصيل، أهمها محصول الفول السوداني والذي حقق زيادة في الإنتاجية بالسودان فاقت 150% ومحصول القمح بنسبة 163%.

ومن جانبه، ثمن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الجهد الذي تبذله الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في مجال دعم شريحة صغار المزارعين وتنمية وتطوير القطاع الزراعي.