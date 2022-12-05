تحقيقات نيابة المرج: سائق أتوبيس عزبة النخل كان على علم بوجود خلل في الفرامل

كشفت تحقيقات نيابة المرج، أن سائق أتوبيس عزبة النخل كان على علم بوجود خلل في الفرامل، وتحرك وسط المواطنين دون القيام بالصيانة الدورية للأتوبيس؛ فاصطدم بالمارة في شارع ترعة التوفيقيه، وتسبب في مصرع 4 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.

وتسلمت النيابة التقرير الفني، الذي أوضح أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة من سائق الأتوبيس، ولم يستطع التحكم في الأتوبيس بسبب خلل الفرامل، ما أسفر عن الحادث وسقوط الضحايا.

وكانت النيابة قد تسلمت في وقت سابق التقرير الطبي للمصابين حيث كشف أن إصابات المجني عليهم تنوعت ما بين كسور وسجحات قوية، وشروخ، وكسور في عظام الأرجل والأيدي وكدمات شديدة في مختلف أنحاء جسدهم.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطاراً من المقدم كريم البحيرى، رئيس مباحث المرج، بوقوع حادث تصادم في شارع الترعة التوفيقيه بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء نزول مينى باص من أعلى الكوبرى الجديد بمنطقة عزبة النخل صدم أشخاصا أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى، وتم ضبط مالك الأتوبيس، وتحرر محضر بالواقعة.