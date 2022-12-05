السيسي يوجه بوجود شرطة في المجتمعات السكنية الجديدة: علشان نحمي الناس والدولة تبقى جنبهم

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون هناك حضور شُرطي في المجتمعات السكنية الجديدة التي أنشاتها الدولة للمواطنين.

وقال، خلال افتتاح مشروع محور التعمير وعدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين: "في كل منطقة زي أهالينا أو بشاير الخير، لازم يكون فيها تواجد شرطي مستقر علشان نحمي الناس والدولة تبقى موجودة بجانبهم.. التطوير مش بس المبنى ولا التسكين ده دور كلنا بنقوم بيه تجاه أهالينا علشان نسكتمل المهمة".

وأضاف: "لو معلناش كده هتتعرض المنشآت للهدر بسبب عدم الاهتمام.. ده شغلنا كلنا.. الأسر كانت موجودة في ظروف صعبة وتعاني وحياتها صعبة.. والإنفاق اللي اتعمل كتير يبقى لازم نحافظ عليه".

ومحور التعمير بالإسكندرية يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير/ مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

ويعتبر محور التعمير الجديد إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني.

ويربط المحور، ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.