أكد شيردان شاكيري لاعب المنتخب السويسري لكرة القدم أن إيماءات زميله بالمنتخب جرانيت شاكا، خلال مباراة الفريق أمام صربيا في دور المجموعات بكأس العالم لم تكن نوعا من أنواع الاستفزاز.

وقيل إن شاكا قام بإيماءة غير أخلاقية عندما كان يتجادل مع اللاعبين الجالسين على مقاعد بدلاء المنتخب الصربي.

وقال شاكيري لوسائل الإعلام قبل مواجهة البرتغال يوم الثلاثاء في دور الـ16: «دائما تضخمون الأمور. هو يعلم نفسه جيدا وما فعله. يجب أن تسأل اللاعبين المشاركين في هذا الموقف».

وأضاف شاكيري بشأن إيماءة شاكا: «لم أشاهد ما فعله. رأيت بعض الصور فقط. لا أعتقد أن جرانيت يريد أن يرسل رسالة إضافية لأي شخص».

تسبب شاكيري وشاكا، وهما من أصل ألباني، في إثارة ضجة كبيرة أمام صربيا في كأس العالم بروسيا 2018، بعد أن احتفلا وهما يشكلان شكل النسر بأيديهما دعما لكوسوفو.

وأعلنت كوسوفو، ذات الأغلبية الألبانية، استقلالها عن صربيا في 2008، والآن أصبحت عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولكن صربيا لا تعترف بسيادتها.

هذه المرة لم يقم شاكيري بالإيماءة عقب تسجيله هدفا أمام صربيا، ولكنه وضع إصبعه على فمه في إشارة للسكوت – وعلى ما يبدو كان هذا موجها للمنافس.

وأوضح أن هذا جاء ردا على صافرات الاستهجان التي وجهت إليه خلال المباراة.