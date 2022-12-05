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أعداد جريدة الشروق
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انفجار سيارة في مقر للإدارة الذاتية شمال سوريا

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 9:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 9:25 ص
هز انفجار عنيف مدينة القامشلي شمال شرق سوريا صباح اليوم الاثنين؛ جراء انفجار سيارة في مدرسة.

وقال سكان محليون إن "سيارة نقل صغيرة من نوع (فان) انفجرت داخل مدرسة العروبة في حي القوتلي وسط مدينة القامشلي صباح اليوم الاثنين، والتي حولتها الإدارة الذاتية إلى مقر هيئة التربية، وأحدث الانفجار أضرارا كبيرة بالمبنى والسيارات الموجودة بالمكان".

وأكد السكان أن "سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المنطقة وفرضت قوات الأمن طوقاً حول المدرسة ولم يعرف عدد القتلى أو الجرحى".

وتشهد مدينة القامشلي انفجارات متكررة جراء استهداف الكثير من الآليات والمقرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بواسطة الطيران التركي المسير والعبوات الناسفة.

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