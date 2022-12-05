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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، محور التعمير بمحافظة الإسكندرية، بهدف فتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها وزيادة حيزها العمراني.

وتصدر محور التعمير قائمة الوسوم الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتستعرض "الشروق" أهم المعلومات عن محور التعمير بمحافظة الإسكندرية.

- يمتد محور التعمير بالإسكندرية بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير/ مطار برج العرب.

- المحور يحتوي على 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

- يربط المحور، ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلي ومدينة برج العرب.

- يعتبر شريانا تنمويا حيويا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

- بدء العمل في المحور منذ عام 2020 ليكون محورا حرا.

- المحور يتضمن مناطق استثمارية وليس فقط مجرد طريق.

- يحتوي المحور على طريق خدمة بجانبيه لخدمة حركة الشاحنات إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة.

- يعتبر المحور بديلًا للطريق الدولي الساحلي.

- أطلق الرئيس السيسي اسم المشير فؤاد أبو ذكري أحد أبطال حرب أكتوبر على محور التعمير بالإسكندرية.